Ex-US-Präsident Carter hält Trump für unfähig

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter hält den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump für unfähig. "Wir haben an der Spitze unserer Regierung mit Donald Trump eine sehr unfähige Person, sehr provokativ, sehr unkalkulierbar, sehr entmutigend", sagte Carter dem "Zeitmagazin".

Carter, der am 01. Oktober seinen 95. Geburtstag feiert, hatte sich bisher mit Kritik an Trump zurückgehalten. Nun "bete und hoffe" er, dass nächstes Jahr ein Demokrat die Präsidentschaftswahlen gewinne und viel von den Schäden, die Trump angerichtet habe, reparieren werde. Carter war von 1977 bis 1981 US-Präsident und lebt seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus wieder in seinem Geburtsort Plains im US-Bundesstaat Georgia.

Quelle: dts Nachrichtenagentur