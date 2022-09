Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichteten ukrainische Medien, dass Ungarn ein Lehrbuch veröffentlicht habe, in dem die Karpaten als "das einzige Hochgebirge" in der Ukraine bezeichnet werden, "an dessen Fuß sich historische ungarische Städte reihen". Kiew sah darin einen Versuch, "der Ukraine die Souveränität über das Krimgebirge zu entziehen".

In dem Lehrbuch werde der Ukraine-Konflikt auch als eine "innerstaatliche Konfrontation" und ein Bürgerkrieg bezeichnet, berichteten ukrainische Medien. Zudem enthalte das Lehrbuch eine Zeichnung, die zeigt, wie die ukrainische Flagge von einem russischen Bären zerrissen wird und Männer, die Symbole der USA und der EU tragen. Darunter befinde sich die Aufschrift: "Wem soll die Ukraine gehören?"

Wie Nikolenko in den sozialen Medien erklärte, fordert die Ukraine, dass "die falschen Informationen in dem Lehrbuch so schnell wie möglich korrigiert werden"."

Quelle: RT DE