Die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden zwei ukrainische Su-25-Flugzeuge zerstört, berichtete der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, am Samstag bei einem Briefing. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte haben in den letzten 24 Stunden zwei Su-25-Flugzeuge der ukrainischen Luftstreitkräfte zerstört. Eines der Flugzeuge wurde von operativen und taktischen Flugzeugen in einem Luftkampf in der Nähe der Siedlung Solntsewo in der Region Kirowograd zerstört. Ein weiteres Su-25-Flugzeug wurde von der Luftabwehr in der Nähe der Siedlung Radgospnoje in der Region Cherson abgeschossen", erklärte er.

"Die russische Luftabwehr hat am gestrigen Tag acht unbemannte Flugzeuge in der Nähe der Siedlungen Dibrownoje, Suligowka, Dolgenkoje, Prischib, Bairak und Wolochow Jar in der Region Charkow sowie in der Nähe der Siedlung Pologi in der Region Saporoschje abgeschossen", so Konaschenkow."

