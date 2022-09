Baerbock: "Dieser Krieg wird auf verschiedenen Ebenen gespielt"

Weiter berichtet RT DE: "Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/ Die Grünen) eröffnete ihre Rede im Deutschen Bundestag mit einer rhetorischen Frage:

"Tun wir genug, um in jeder Minute für den Frieden diplomatisch zu kämpfen?"

Die Antwort gab sie gleich selbst: "Ja, wir probieren das jede Minute." Alle ihre diplomatischen Kräfte setze sie deshalb dafür ein, "um Menschenleben zu retten, hinter den Kulissen über die Vereinten Nationen, weil sie in diesen Zeiten der einzige Schlüssel sind, der überhaupt Millimeter von Frieden bewegen kann". Dazu arbeite man mit sämtlichen Organisationen zusammen, die diese Ziele verfolgen. Baerbock betonte weiterhin:

"Zum Glück leben wir in einem freien Land, aber lassen sie es uns es dem russischen Regime nicht so einfach machen in diesen Moment unsere größte Stärke anzugreifen, und das ist unser Zusammenhalt."