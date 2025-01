Linke will Einreisesperre für Musk

Die Linke fordert von der Bundesregierung die Prüfung einer Einreisesperre für den US-Milliardär Elon Musk nach Deutschland. "Wer faschistische Symbolik nutzt, darf hier nicht willkommen sein", sagte Bundesgeschäftsführer Janis Ehling der "Rheinischen Post". "Ein Einreiseverbot muss nun dringend geprüft werden."

Musk sei "ein offenkundiger Unterstützer der extremen Rechten", so Ehling. Mit der Geste bei der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump sei "eine rote Linie" überschritten worden. "Nur weil Milliardäre wie Musk offenbar glauben, alles zu dürfen, sollte dies nicht automatisch so hingenommen werden", so Ehling.



"Deutschland darf keinen Platz für Antisemitismus und die Verharmlosung des Nationalsozialismus bieten", sagte der Linken-Politiker weiter. Eine Einreisesperre "wäre daher die richtige Konsequenz zum Schutz der Demokratie".

Quelle: dts Nachrichtenagentur