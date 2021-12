Syrien: Israelischer Luftangriff auf Hafen von Latakia

Israelische Kampfjets feuerten laut "SANA" mehrere Raketen aus Richtung Mittelmeer auf das Containerdepot des syrischen Hafens von Latakia ab. Mehrere Schiffscontainer brachen durch den Luftangriff in Flammen aus. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die syrische Luftverteidigung reagierte nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA in der Nacht auf den Dienstag auf einen israelischen Luftangriff auf den Hafen Latakia im Nordwesten Syriens. Dem Bericht zufolge sollen die Israelis fünf Raketen vom Mittelmeer her auf Ziele abgefeuert haben.

In sozialen Medien zirkulieren Fotos und Videos, die ein Feuer zeigen, das aufgrund der Explosion an Schiffscontainern ausgebrochen war. Syrische Staatsmedien berichteten später, die Brände seien gelöscht. Es soll keine Verletzte gegeben haben.

الدفاعات الجوية السورية 🇸🇾 تتصـدى الٱن لعـ..ـدوان جـ.ـوي إسـ..ـرائيلي على اللاذقية وأصوات انفجارات ضخمة جديدة. pic.twitter.com/DO5NfcpElT — SAM 🇸🇾 (@SAMSyria0) December 6, 2021

Dass der Angriff dieses Mal einem syrischen Hafen gegolten haben soll, lässt darauf schließen, dass Israel seine Aggression gegen die syrische Souveränität verschärfen will. Das Gebiet Latakia ist eine Hochburg der russischen Streitkräfte in Syrien, wobei der russische Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in der Nähe von Latakia stationiert ist.

Bereits im Jahr 2018 schoss die syrische Luftabwehr dort versehentlich ein russisches Aufklärungsflugzeug ab, das sich im Landeanflug auf den Flughafen Hmeimim bei Latakia befand. Dabei kam die ganze Mannschaft aus 15 russischen Soldaten bestehend zu Tode. Die syrische Luftabwehr hatte auf israelische Kampfjets gezielt, die einen Angriff auf Latakia flogen und dabei das russische Flugzeug bei der Abwehrzielortung quasi als Schutzschild missbraucht hatten. Der russische Verteidigungsminister Schoigu bezeichnete seinerzeit das Verhalten der israelischen Luftwaffe als "unverantwortlich" und machte Israel für den versehentlichen Abschuss verantwortlich."

Quelle: RT DE