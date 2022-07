Die alliierten Streitkräfte sollen auf die Städte Sewersk, Artjomowsk und Soledar vorrücken, wie ein Berater des Innenministers der Volksrepublik Lugansk (LVR), Witali Kisseljow, RIA Nowosti erklärte. "Russische Truppen haben Georgijewka erst vor zwei Tagen befreit, es liegt zwischen Belogorowka und Sewersk. Es war eine sehr starke Festung, aber unsere tapferen Truppen haben sie ausgeschaltet", sagte er RIA Nowosti. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kisseljow zufolge versetzten Artilleristen der LVR am selben Tag den ukrainischen Nationalisten am Stadtrand von Sewersk "einen schweren Schlag" und zwangen die verbliebenen Kämpfer zum Rückzug in Richtung Kramatorsk.

"Darüber hinaus bewegen sich unsere Einheiten allmählich in Richtung Artjomowsk (aktueller offizieller Name: Bachmut; Anm. d. Red.) und Soledar. So werden wir unsere Gebiete immer weiter befreien", fügte der Berater des Innenministers hinzu.

Sewersk, Artjomowsk und Soledar sind Städte in der Volksrepublik Donezk (DVR), die nahe der Ostgrenze zur Region Lugansk liegen und von Kiew kontrolliert werden. Die LVR-Einheiten entwickeln von ihrem Gebiet aus eine Offensive auf diese Gebiete."

Quelle: RT DE