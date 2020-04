Seehofer ruft EU-Länder zu Aufnahme von Flüchtlingskindern auf

Kurz vor der Aufnahme von rund 50 Kindern und Jugendlichen aus den griechischen Flüchtlingslagern in Deutschland hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die anderen europäischen Staaten aufgerufen, ebenfalls unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in ihre Länder auszufliegen.

"Deutschland hält Wort und zeigt Solidarität. Griechenland braucht unsere Unterstützung: beim Schutz der EU-Außengrenze, bei der Verbesserung der Situation in den Flüchtlingslagern vor Ort und beim Schutz der Schwächsten", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Er gehe davon aus, "dass unsere europäischen Partner damit beginnen, ihre Zusagen nun ebenfalls sobald wie möglich umzusetzen". In der Migrationspolitik gehörten Ordnung und Humanität zusammen, sagte der Innenminister. Am Samstagvormittag wird das Flugzeug mit den jungen Flüchtlingen aus Griechenland Richtung Deutschland starten, berichtet die Zeitung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur