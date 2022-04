Drohne fängt aktive Stadtkämpfe in Mariupol ein

Drohnenaufnahmen vom Mittwoch zeigen aktive Kämpfe in einem Wohngebiet in Mariupol in der Nähe des Hüttenwerks Asowstal. Ein Panzer der Streitkräfte der Volksrepublik Donezk ist zu sehen, der vermutlich einen Maschinengewehr- oder Scharfschützenposten beschießt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gepanzerte Kampffahrzeuge feuern in den Straßen, während Soldaten für die Sicherheit von Zivilisten sorgen, die aus einem Gebiet mit aktiven Kampfhandlungen fliehen.

Quelle: RT DE