Mindestens 6 Tote: Ukraine greift Jugendkulturhaus und zwei Einkaufszentren in Donezk an

Donezk und andere Städte des Donbass stehen nach wie vor täglich unter ukrainischem Artillerie- und Raketenbeschuss. Bei Raketenangriffen am Montagabend wurden vier Zivilisten getötet. Auch am Dienstagvormittag kam es zu Raketenangriffen, bei denen nach derzeitigem Stand sechs Zivilisten getötet wurden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Ukraine hat am Dienstagvormittag mehrere Raketenangriffe auf die Innenstadt von Donezk ausgeführt. Nach übereinstimmenden Meldungen der örtlichen Behörden wurden unter anderem ein Jugendkulturhaus und zwei Einkaufspassagen getroffen. Einschläge soll es auch im Bereich eines Busbahnhofs gegeben haben. Nach derzeitigem Stand wurden bei den Angriffen sechs Zivilisten getötet und zahlreiche verletzt. In einer Meldung ist von mindestens 15 Schwerverletzten die Rede.

Im Jugendkulturhaus, dem ehemaligen Palast der Pioniere von Donezk, hat es nach Informationen der ukrainischen Nachrichtenplattform strana.ua zwei Todesopfer gegeben. Die Plattform veröffentlichte Aufnahmen aus dem Inneren des Gebäudes. Man verfüge auch über Videoaufnahmen, auf denen Leichen zu sehen sind, wolle sie aber nicht dem breiten Publikum zumuten, schreibt die Redaktion auf Telegram.







Ein Reporter aus Donezk veröffentlichte Aufnahmen aus dem Inneren eines der Einkaufszentren, auf denen man zwei Todesopfer sieht (Vorsicht! Sensibler Inhalt, 18+).



Boris Roschin veröffentlichte eine Videoaufnahme von einem der Einschlagsorte.



Ebenfalls am Dienstagvormittag griffen ukrainische Drohnen ein Treibstofflager in der russischen Region Kursk an. Dabei gerieten Zisternen mit Benzin oder Diesel in Brand.



Auch am Montag gab es ukrainische Raketenangriffe auf Donezk. Es wurden vier Tote gemeldet.



Quelle: RT DE