Die russische Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Alexander Nowak ist zu Gesprächen der Allianz OPEC+ in Wien eingetroffen. Dies wurde der Zeitung RIA Nowosti von einer sachkundigen Quelle berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf der Tagesordnung stehe die Möglichkeit einer neuen Födermengen- und Produktionskürzung, sagte eine weitere Quelle in der Allianz gegenüber der Nachrichtenagentur. Von Medien wurde berichtet, dass eine Reduzierung der Produktion zwischen einer Million und zwei Millionen Barrel pro Tag diskutiert wird. Es ist möglich, dass sich die beteiligten Länder anstelle einer einmaligen auf eine schrittweise Reduzierung einigen werden.

Die Zeitung Financial Times berichtete jedoch am Dienstag unter Berufung auf informierte Quellen, dass Saudi-Arabien versuchen werde, die Ölpreise durch erhebliche Angebotskürzungen anzuheben, um "die USA zu verärgern und Russland zu helfen". Die Regierung von US-Präsident Joe Biden versuchte jedoch noch vor dem Treffen die OPEC+ davon abzuhalten, am Mittwoch eine Senkung der Rohölproduktion zu beschließen, berichtete CNN unter Berufung auf Regierungsquellen.

Bemerkenswert ist auch, dass das aktuelle Treffen der OPEC+ in Wien erstmals seit 2020 nicht mehr nur virtuell stattfinden wird, was durch die persönliche Teilnahme die Bedeutung der Gespräche unterstreicht. Ebenso bemerkenswert ist, dass die USA am Vorabend dieser offiziellen Ankündigung den stellvertretenden russischen Premierminister Nowak persönlich auf die SDN-Liste der durch die USA sanktionierten Personen gesetzt haben. In der Erläuterung dessen wurde von US-Seite darauf hingewiesen, Nowak wäre während seiner Laufbahn aktiv an der Ausweitung der russischen Exporte beteiligt gewesen.

Update: Nowak bestätigte Entscheidung der OPEC+ zur Kürzung der Ölförderquoten um zwei Millionen Barrel pro Tag."

Quelle: RT DE