Wladimir Putin: "Wir machen keinen Unterschied zwischen Russen und Ukrainern"

Russland respektiere das ukrainische Volk und die ukrainische Kultur. Dies hat der russische Präsident bei einem Treffen mit den Gewinnern und Finalisten des gesamtrussischen Wettbewerbs "Lehrer des Jahres" nochmals versichert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weiter hieß es: "Wir haben in Bezug auf die ukrainische Kultur und Sprache nie etwas in jener Art zugelassen, was in der Ukraine gegenüber der russischen Kultur und Sprache jetzt der Fall ist. Unsererseits werden wir einen anderen Weg einschlagen: Wir werden alles Ukrainische weiter respektieren."

Der russische Staatschef erinnerte ferner daran, dass drei Millionen der Bürger Russlands ukrainischer Herkunft seien. "Wir haben nie einen Unterschied zwischen Russen und Ukrainern gemacht und werden auch in Zukunft keinen Unterschied machen", betonte Putin.

Die Werchowna Rada hatte am 25. April 2019 das Gesetz "Über die Gewährleistung des Funktionierens der ukrainischen Sprache als Staatssprache" verabschiedet. Es räumt der Sprache Ukrainisch im Vergleich zu anderen Sprachen exklusive Rechte ein und führt Mechanismen zur Kontrolle ihrer Benutzung in vielen Lebensbereichen ein."

Quelle: RT DE