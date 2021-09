Explosion im schwedischen Göteborg: Mehr als 20 Menschen im Krankenhaus

In der schwedischen Großstadt Göteborg ist es am Dienstagmorgen in einem Gebäude zu einer Explosion gekommen. Laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks "SR" wurden 25 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. In dem Haus kam es nach der Explosion zu einem Brand. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Göteborg, an der Westküste Schwedens, läuft seit den frühen Morgenstunden ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. In einem Gebäude im Stadtteil Annedal war es zu einer Explosion gekommen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, der sich auf eine Meldung des öffentlich-rechtlichen Rundfunk SR beruft, kamen 25 Menschen ins Krankenhaus. Mehrere von ihnen sollen schwer verletzt sein. Zu der Explosion kam es nach Angaben der Polizei in einem Mehrfamilienhaus. Der Rettungsdienst für den Großraum Göteborg teilte mit: "Mehrere Wohnungen und Treppenhäuser sind betroffen. Die Ursache für die Explosion ist derzeit unklar." Nach der Detonation brach in dem Gebäude ein Feuer aus. Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr zuletzt noch nicht komplett unter Kontrolle. Auf Twitter wurden Fotos geteilt, auf denen zu sehen ist, wie auch Stunden nach der Explosion dichte Rauchwolken aus dem Haus aufsteigen. UPDATE -- #Gothenburg explosion: 20-25 taken to hospital, some are seriously injured, ambulance service tells #Gothenburg radio. pic.twitter.com/loPuDbn8LL — newsblunt (@newsbluntmedia) September 28, 2021 Photo from #Gothenburg explosion scene by Thomas Johanssonhttps://t.co/JxwMhSCqTU pic.twitter.com/eohU3ejXaf — Nordic News (@Nordic_News) September 28, 2021 Laut dem Einsatzleiter der Rettungskräfte sollen hunderte Menschen evakuiert worden sein. Einige seien auch aus den Fenstern des Gebäudes gesprungen. Nach Angaben der Polizei wurde eine Untersuchung eingeleitet. Derzeit gebe es aber keine Verdächtigen." Quelle: RT DE