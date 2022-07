Riesenerfolg für FFF in Österreich: Preis für Ökostrom mehr als ver-6-facht

Endlich werden die Öko-Österreicher zum Energiesparen gezwungen: Statt bisher 7,99.- stellt die Energie-AG künftig gleich 50,29 Cent pro kw/h für umweltfreundlichen Strom (Marke ÖKO-Strom-Klassik) fällig. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Die Öko-Kundschaft ist außer sich: Die Preiserhöhung betrage nämlich genau „629%, bei Gas und anderen fossilen Brennstoffen aber nur 0% . Das ist kriminell.“ (via Twitter) Da fragen sich selbst gutwillige Umweltkämpfer verbissen: Wie das denn möglich wäre… Setze sich doch der Tarif aus 80% Wasserkraft und 10 % Windenergie zusammen. Entweder also sind die Öko-Strom-Manager wirklich „kriminell“, oder aber…: Es hat sich etwa bei der Preisgestaltung um einen Öko-Fake gehandelt. (bl)

60.000 Gas-Kunden erhalten Kündigung

Und auch in der Steiermark herrschen derzeit so etwas wie Wild-West-Manieren auf dem Energiemarkt: „Energie Steiermark“ bzw. „Energie Graz“ kündigen alte Gasverträge per 31. August – rechtzeitig also vor Beginn der Heizperiode. Der Grund liegt auf der Hand: Man sei zu Tarif-Anpassungen gezwungen, da der Gaspreisindex seit 2020 um rund 600 % gestiegen sei. Somit werden die Fernwärmetarife per 1. September um bis zu 50 %, die Gastarife um rund 58 % angehoben.

Kriegstreiber-Haltung im Ukraine-Krieg hat eben nicht nur einen moralischen, sondern auch seinen realen Preis: Ein Durschschnittshaushalt legt somit also in etwa um satte 29.- Euro mehr auf den Tisch, monatlich – versteht sich. Gleichzeitig wird ein neuer Vertrag zur Unterzeichnung mitgeschickt: Wer den zu teuer findet, spielt mehr als russisches Roulette: Nämlich ab 1. September kein Gas mehr zu bekommen. Oder aber er ist ein Vertreter der Energie-Politik-Pur.

Quelle: Unser Mitteleuropa