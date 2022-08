Französischer EU-Abgeordneter fordert "Energiespar-Polizei"

Weiter berichtet RT DE: "Wenn es nach dem französischen EU-Abgeordneten und Vorsitzenden des Umweltausschusses des Europäischen Parlaments Pascal Canfin geht, braucht es bald eine spezielle Polizeieinheit, die die Umsetzung der Energiesparmaßnahmen überwacht und "Übeltäter" bestraft.

In einem Interview am Mittwoch mit dem französischen Radiosender RTL sagte Canfin:

"Wir haben alle die Folgen des Klimawandels in diesem Sommer gesehen [...], sei es für die Landwirte, die Waldbrände, die Dürre, die Hitzewellen in den Städten usw."

Er befürworte deswegen "absolut" die Schaffung einer Art "Polizei für Energieeinsparung". Es gehe darum, "diejenigen, die nicht das Spiel des kollektiven Interesses spielen", zu bestrafen.

Canfin ergänzte:

Der EU-Abgeordnete brachte auch ein Beispiel:

"Zum Beispiel bei der Nutzung von Klimaanlagen, die heute [in Frankreich, Anm. d. Red] gesetzlich für Geschäfte auf 26 Grad begrenzt ist, was die Geschäfte dazu verpflichtet, die Eingangstür zu schließen, wenn die Klimaanlage genutzt wird – was einfach nur gesunder Menschenverstand ist. [Trotzdem] wird dies nicht immer umgesetzt."