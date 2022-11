Gas aus Russland, das nach Angaben von Gazprom für moldauische Verbraucher bestimmt war, aber in Lagern in der Ukraine zurückgehalten wurde, soll eine Reserve Chișinăus sein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies teilt der stellvertretende moldauische Ministerpräsident Andrei Spînu auf Telegram mit.

Er wies darauf hin, dass das gesamte für die Republik Moldau bestimmte Gas in das Land gelange und vollständig bezahlt werde. Moldau verfüge derzeit über 200 Millionen Kubikmeter Gas in seinen Speichern, so Spînu weiter."

Quelle: RT DE