Montenegro erklärt Mitarbeiter der russischen Botschaft zur Persona non grata

Das montenegrinische Außenministerium hat einen Mitarbeiter der russischen Botschaft im Lande zur Persona non grata erklärt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem einschlägigen Tweet des Außenministeriums hieß es: "Das montenegrinische Außenministerium hat einen Diplomaten der russischen Botschaft in Montenegro wegen Aktivitäten, die gegen Artikel 9 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen verstoßen, zur Persona non grata erklärt."

Das russische Außenamt soll gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti wiederum mitgeteilt haben, Moskau werde darauf entsprechend reagieren."

Quelle: RT DE