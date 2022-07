Die russische Luftwaffe hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums zwei US-amerikanische Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesysteme des Typs HIMARS in der Volksrepublik Donezk zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Mitteilung der Behörde hieß es: "In der Umgebung der Siedlung Malotaranowka in der Volksrepublik Donezk wurden durch hochpräzise luftgestützte Raketen zwei Abschussanlagen der HIMARS-Mehrfachraketenwerfer aus US-amerikanischer Produktion und zwei Munitionsdepots zerstört."

Darüber hinaus trafen die russischen Luftstreitkräfte eine provisorische Unterkunft des 22. motorisierten Infanteriebataillons der 92. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte in Charkow, so der Bericht. Dabei wurden bis zu 100 ukrainische Nationalisten getötet und vier Militärtechnik-Einheiten vernichtet."

Quelle: RT DE