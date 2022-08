Russland kommentiert Verhinderung der IAEA-Mission zum AKW Saporoschje durch UN-Sekretariat

Das russische Außenministerium übte harte Kritik am Vorgehen des UN-Sekretariats in Bezug auf die Lagesondierung am Atomkraftwerk Saporoschje auf befreitem ukrainischem Territorium. Die Sprecherin Maria Sacharowa betonte, Moskau habe die Situation bei der Vorbereitung der Mission der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA wiederholt öffentlich dargelegt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Damit wies sie implizit auf den russischen Vorwurf an das Sicherheitsdepartement des UN-Sekretariats hin, dass dieses die IAEA-Inspektion des von den kiewtreuen Truppen beschossenen Kraftwerks verhindert habe. "Wir bringen tiefstes Bedauern darüber zum Ausdruck, dass die Mission noch nicht stattgefunden hat. Wie bekannt ist, ist dies ein bedauerliches Ergebnis eines unsauberen Spiels seitens des UN-Sekretariats. Falls aber die Kollegen im Westen, einschließlich Paris, nun glauben, dass der Sachverlauf zur praktischen Umsetzung einer solchen verantwortungsvollen Maßnahme führt, so ist dies ein wichtiger und positiver Wandel in ihrem Ansatz. Bis jetzt haben die Gönner und Betreuer Kiews einzig und allein darauf hingearbeitet, die IAEA-Mission zu torpedieren, indem sie dem Kiewer Regime bei dessen ständigen Provokationen, einschließlich des gefährlichen Beschusses des AKW Saporoschje, zuspielten." Sacharowa betonte: Russland ist wie niemand anderes daran interessiert, dass die IAEA-Vertreter diese Anlage besuchen, "um mit eigenen Augen die zerstörerischen Folgen des Beschusses durch die ukrainische Seite zu sehen und eine objektive – und harte – Bewertung der Geschehnisse abzugeben." Quelle: RT DE