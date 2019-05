Wirtschaftsverbände starten gemeinsamen Aufruf zur Europawahl

Der Industrieverband BDI, die Arbeitgebervereinigung BDA und der Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rufen vor der Europawahl in einer gemeinsamen Erklärung "alle Bürgerinnen und Bürger auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen".

"Die Europäische Union steht für fast 70 Jahre Frieden", heißt es in dem Appell, der an diesem Donnerstag veröffentlicht und über den die "Süddeutsche Zeitung" (Donnerstagsausgabe) berichtet. In seltener Einigkeit machen die Wirtschaftsvertreter klar, wo sie politisch stehen: Sie sind für Europa und die viel gescholtene EU - und nicht dagegen. "Als größter demokratischer Freiheits-, Rechts-, Wirtschafts- und Wohlstandsraum der Welt mit hoher sozialer Verantwortung ist Europa Teil unserer Identität. Bei der Wahl am 26. Mai geht es um die Zukunft Europas", heißt es in dem Appell weiter.



Die Wirtschaft setze sich "mit großer Leidenschaft" für die europäische Integration und die Beteiligung an der Europawahl ein. Sie weist darauf hin, dass rund 60 Prozent der Ausfuhren der Bundesrepublik in die anderen EU-Mitgliedstaaten gehen. Viele Millionen Arbeitsplätze in Deutschland hingen am grenzüberschreitenden Handel: "Somit ist ein intakter Binnenmarkt Voraussetzung für eine funktionierende Wirtschaft und unseren Wohlstand", heißt es in dem Appell, über den die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Auch auf die großen globalen Herausforderungen brauche man europäische Antworten. Nur ein e geschlossene und handlungsfähige EU sei in der Lage, auf Augenhöhe mit anderen Weltmächten zu verhandeln "und die uns verbindenden Werte und wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen", heißt es in dem Appell weiter. Jeder einzelne Mitgliedstaat, auch Deutschland, sei für sich genommen zu klein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur