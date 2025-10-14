Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Laschet würdigt Trumps Leistung für Frieden in Gaza

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Armin Laschet (2023)
Armin Laschet (2023)

Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, Armin Laschet, würdigt die Leistung von US-Präsident Donald Trump im Nahost-Konflikt. In der "Aktuellen Stunde" im WDR-Fernsehen sagte er: "Trump hat eigene Art von Diplomatie, die war in diesem Fall erfolgreich."

Laschet  weiter: "Es waren keine Diplomaten, sondern der Geschäftsmann Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, die die prägenden Persönlichkeiten waren. Das ist eine Mischung aus Druck auf beide Seiten, sowohl auf Israel, als auch auf die arabischen Länder, wo er mit Zöllen einen Deal erreichen wollte. Das Erstaunliche ist, dass arabische, auch muslimische Länder, die sonst sehr kritisch sind mit Israel, beispielsweise die Türkei, oder Katar oder Ägypten, dass die Druck auf die Hamas ausgeübt haben. Trump hat arabische Länder und Israel zusammen gebracht und das ist eine große Leistung."

Kritisch sieht Laschet die Politik der Europäischen Union

"Die Europäische Union als solche hat in den letzten Wochen versagt. Frankreich und Großbritannien haben sich aus dem Spiel genommen, weil sie einseitig den nicht existierenden Staat Palästina anerkannt haben. Spanien und Irland haben eine geradezu anti-israelisch-aggressive Haltung eingenommen. Und so hat die europäische Außenpolitik keine Rolle gespielt. Der Schlüssel liegt jetzt bei den USA. Donald Trump muss das, was er begonnen hat jetzt auch vollenden."

Quelle: WDR Newsroom (ots)

