Jahrhundert-Hochwasser: Australien ruft Notstand aus

Im Zuge der verheerenden Überschwemmungen an der Ostküste des Landes hat die australische Regierung am Mittwoch den nationalen Notstand ausgerufen, um Betroffenen in den Hochwassergebieten schneller und unbürokratischer zu helfen. Premierminister Scott Morrison versprach zudem zusätzliche Finanzhilfen für betroffene Regionen und Familien. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter schreiben sie dazu folgendes in ihrem Telegramm-Kanal: "Laut Meteorologen erlebt Australiens Ostküste derzeit das schlimmste Hochwasser seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1858. Wegen der steigenden Flusspegel hatten die Behörden am Dienstag Evakuierungsbefehle und -warnungen für etwa ein Dutzend Vororte ausgegeben. Rund 60.000 Menschen waren betroffen." Quelle: SNA News (Deutschland)