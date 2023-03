Nationalgarde Russlands entdeckt in Volksrepublik Donezk ukrainischen Stützpunkt mit ausländischen Waffen

Die Nationalgarde Russlands hat am Stadtrand von Wolnowacha in der Volksrepublik Donezk einen Stützpunkt der ukrainischen Streitkräfte entdeckt. Der Pressedienst der Behörde teilte gegenüber TASS mit: "Am Stadtrand von Wolnowacha in der Volksrepublik Donezk entdeckte die Nationalgarde Russlands einen verlassenen ukrainischen Stützpunkt mit einem Lager für Munition, Waffen und Ausrüstung aus NATO-Ländern." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Unter anderem wurden Panzerabwehrlenksysteme, Granatwerfer, Munition, Schießpulver, Munition für großkalibrige Maschinengewehre, vermutlich aus polnischer Produktion, eine große Anzahl von F-1-Handgranaten und Antipersonenminen gefunden. Außerdem haben die russischen Soldaten das Gebiet um den Stützpunkt entschärft und damit die Sicherheit der Bewohner der umliegenden Haushalte gewährleistet." Quelle: RT DE