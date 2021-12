Die mexikanische Grupo Elektra, ein führender Einzelhändler in Lateinamerika, akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel. Die Kette gehört zum Mischkonzern Grupo Salinas, der sich im Besitz des drittreichsten Milliardärs Mexikos befindet, dem Bitcoin-Befürworter Ricardo Salinas Pliego.

Elektra ist eine Supermarkt- und Bankkette, die zum Mischkonzern Grupo Salinas gehört, der sich im Besitz von Mexikos drittreichstem Milliardär, Ricardo Salinas Pliego, befindet. Salinas tweetete am Donnerstag: "Die Gerüchte sind wahr. Elektra ist das erste (Einzelhandels-)Geschäft in Mexiko, in dem man mit Bitcoin einkaufen kann. Es tut mir sehr leid, dass ich die Konkurrenz wieder geschlagen habe."

Darüber hinaus bietet die Einzelhandelskette einen Rabatt von 20 % auf einige Einkäufe, die mit Bitcoin getätigt werden, bestätigte der Milliardär auf Twitter. Das Rabattangebot ist nur bis zum 31. Dezember gültig.

Kunden können mit Bitcoin sowohl direkt in Elektra-Geschäften als auch online einkaufen, heißt es auf der Website, und es wird hinzugefügt, dass BTC-Käufe von dem in den USA ansässigen Krypto-Zahlungsdienstleister Bitpay verarbeitet werden.

Salinas ist ein langjähriger Bitcoin-Befürworter. Im Juni sagte er: "Ich empfehle die Verwendung von Bitcoin" und fügte hinzu, dass er und seine Bank "daran arbeiten, die erste Bank in Mexiko zu sein, die Bitcoin akzeptiert." Seine Bank, Banco Azteca, ist in Mexiko, Panama, Guatemala, Honduras und Peru tätig. Sie ist auch in El Salvador vertreten, dem Land, das Bitcoin im September neben dem US-Dollar zum gesetzlichen Zahlungsmittel machte. Der Milliardär wiederholte im November: "Kaufen Sie Bitcoin jetzt".

In der Zwischenzeit hat der Gouverneur der Bank von Mexiko, Alejandro Diaz de Leon, vor Bitcoin gewarnt und betont, dass die Kryptowährung aufgrund ihrer Volatilität eine risikoreiche Investition und ein schlechtes Wertaufbewahrungsmittel ist. Leute, die beispielsweise mit Profit Builder Erfahrungen gesammelt haben, wissen, dass die Welt der neuen digitalen Währungen sehr volatil ist und es deshalb neben den Risiken auch viele Chancen gibt.



