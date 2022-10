Russischer Botschafter nach Einbestellung zur EU: Die USA bestimmen über euch

Nach den Volksreferenden in den vier befreiten Gebieten haben viele Mitgliedsländer der Europäischen Union (EU) die jeweiligen Botschafter der Russischen Föderation in ihren Ländern einbestellt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ziel hinter den diplomatischen Manövern ist es offenbar, Proteste gegen die von Russland unterstützten Volksreferenden in bisherigen Gebieten der Ukraine und deren damit möglichen Anschluss an Russland zum Ausdruck zu bringen. Der Sprecher der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Peter Stano, erklärte gegenüber CNN, dass die EU "als Reaktion auf die jüngsten Schritte Russlands" die russischen Botschafter in den EU-Mitgliedstaaten und bei den EU-Institutionen einbestellt habe.

Dabei scheint man sich jedoch offenbar nicht viel zu sagen zu haben, wie etwa in Warschau erkennbar wird, wo der russische Botschafter Sergej Andrejew in das polnische Außenministerium einbestellt wurde. Andrejew überreichte lediglich die diesbezügliche Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin in polnischer Sprache an den Staatssekretär im Außenministerium, nachdem dieser dem russischen Diplomaten den polnischen Protest gegen die Referenden zum Ausdruck gebracht hatte. Der russische Botschafter kommentierte das lediglich so: "Dort ist alles genau erklärt."

Die Referenden stünden im Einklang mit dem Völkerrecht, wie er betonte. Auch scheint man auf russischer Seite eine politische Souveränität der EU als nicht mehr gegeben anzusehen. Der Botschafter sagte – auf die EU angesprochen –, man wisse [in Russland] genau, wer dort den Ton angibt, womit er zweifellos auf die USA anspielte."

Quelle: RT DE