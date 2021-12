Sri Lanka will Schulden für Rohöl mit Tee begleichen

Der Inselstaat Sri Lanka will seine Schulden für bereits erhaltenes Rohöl aus dem Iran mit Teelieferungen begleichen. Die beiden Länder hätten bereits ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet, wie die Regierung am Mittwoch in der Hauptstadt Colombo mitteilte.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News" zu lesen: "Es gehe um Verbindlichkeiten Sri Lankas von umgerechnet etwa 221 Millionen Euro. Nun werde Sri Lanka jeden Monat Tee für fünf Millionen US-Dollar an den Iran liefern. Sri Lanka zählt weltweit zu den wichtigsten Tee-Produzenten. Es sei das erste Mal, dass Sri Lanka seine Schulden mit Tee begleichen wolle, sagte ein Sprecher des für Plantagen zuständigen Ministeriums in Colombo. Die Wirtschaftslage im Land ist unter anderem wegen fehlender Touristen infolge der Corona-Pandemie schlecht, die Schulden sind hoch. Der Regierung fehlt es auch an Devisen, um für Importe von Lebensmitteln, Medikamenten oder Erdöl zu verrechnen. Außerdem sind Geschäfte mit dem Iran durch die US-Sanktionen wegen des iranischen Atomprogramms beeinträchtigt. Tee ist aber nicht betroffen." Quelle: SNA News (Deutschland)