Beck sieht Israels Vorgehen gegen Hisbollah als gerechtfertigt

Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Volker Beck, hat das israelische Vorgehen gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon verteidigt.

"Israels militärische Operationen gegen die Hisbollah sind völkerrechtlich gerechtfertigt, verhältnismäßig und erfolgreich", sagte Beck am Sonntag in Berlin. "Erhebliche Teile der Führung der Hisbollah wurden ausgeschaltet, die Kommunikationsinfrastruktur der Hisbollah wurde erfolgreich angegriffen, Teile der militärischen Infrastruktur und ihre Munitionslager wurden zerstört", fügte der DIG-Präsident hinzu.



Der Tod von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah sei "ein Zeichen der Gerechtigkeit für seine vielen Opfer". Es sehe alles danach aus, dass Israel durch das Vorgehen gegen die Hisbollah seine Sicherheit erhöht habe, so Beck. "Auch die strategischen Möglichkeiten des Iran wurden durch die Schwächung der Hisbollah mitgeschwächt. Als zweite Front ist die Hisbollah bei einem iranischen Angriff womöglich nicht mehr voll funktionsfähig."



Kein Staat könne dauerhaft akzeptieren, dass ein Teil seines Staatsgebietes unbewohnbar sei, weil dessen Bevölkerung von den Nachbarn angegriffen werde. "Wer von Israel Zurückhaltung fordert, muss eine sicherheitspolitische Garantie für eine sichere Rückkehr der Bevölkerung im Norden im Angebot haben. Ansonsten sollte er besser schweigen", fordert Beck.

Quelle: dts Nachrichtenagentur