Exponate staatlicher Museen Russlands, die als Leihgaben für Ausstellungen in sogenannten "nicht befreundeten Ländern" ausgestellt und nach Beginn der russischen militärischen Intervention in der Ukraine von den Behörden dieser Länder beschlagnahmt worden waren, konnten inzwischen alle nach Russland zurückgebracht werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Eine Reihe von Kunstwerken, die privaten Sammlern gehören, befinden sich nach wie vor in Westeuropa. Ihr Schicksal wird derzeit in juristischen Streitigkeiten entschieden, die europäischen Sanktionen erschweren insoweit die Angelegenheit, sagte Michail Schwydkoi, der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für internationale kulturelle Zusammenarbeit, am Samstag der Nachrichtenagentur TASS.

Ende Juni hatte das russische Kulturministerium mitgeteilt, dass rund 1.500 Exponate von Ausstellungen im Ausland ins Land zurückgekehrt seien."

Quelle: RT DE