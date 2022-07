Igor Dodon, der ehemalige Präsident der Republik Moldau, hat erklärt, dass die gegenwärtige Regierung in Chișinău möglicherweise Waffen über das Staatsgebiet des Landes in die Ukraine transportieren lässt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Sendung des Fernsehkanals Publika TV sagte er: "Jeden Tag fahren hunderte von geschlossenen Wagen durch Moldau in die Ukraine. Ich schließe nicht aus, dass sich darin Waffen für die Ukraine befinden könnten. Das ist sehr gefährlich, weil uns niemand fragt und wir dadurch zum Teilnehmer der Kriegshandlungen in der Ukraine werden."

Dodon fügte hinzu, dass die Sicherheit Moldaus nicht durch Russland, sondern durch die provokante Politik der gegenwärtigen Regierung bedroht sei: "Moldaus Regierung nimmt am ganzen antirussischen Wahnsinn teil. Sie tätigt antirussische Äußerungen, verbietet alles Russische, ermöglicht die logistische Unterstützung der ukrainischen Armee vom Territorium Moldaus aus und ich bin sicher, dass sich darin [in den Wagen] nicht nur Dieseltreibstoff befindet."

Der Ex-Präsident forderte statt "Kriegsvorbereitungen" schnellstmögliche Verhandlungen mit Russland. Die Plattform dafür bestehe bereits in Form der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sowie der Eurasischen Wirtschaftsunion.

Igor Dodon hatte das Amt des Präsidenten Moldaus in den Jahren 2016 bis 2020 bekleidet und sich währenddessen für einen neutralen Status seines Landes eingesetzt. Gegenwärtig befindet er sich unter Hausarrest."

Quelle: RT DE