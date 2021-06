Wolfgang Ischinger: "Westen steht vor enormer Herausforderung"

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat an die künftige Bundesregierung appelliert, die Außenpolitik stärker in den Fokus zu nehmen. Im Inforadio vom rbb sagte Ischinger am Mittwoch, der Westen stehe vor enormen Herausforderungen: "Deswegen plädieren wir mit großer Dringlichkeit dafür, dass unsere politischen Führungspersönlichkeiten, auch die nächste Bundesregierung, der Bevölkerung vermittelt, dass es hier nicht um das Verabreichen von homöopathischen Kügelchen geht - also kleine Veränderungen, sondern dass wir vor einer ganz großen Herausforderung stehen."

Ischinger weiter: "Wenn der Westen, wenn wir unsere internationale Ordnung, die auf Regeln und dem Recht basiert, wenn wir die aufrecht erhalten wollen, dann müssen wir uns viel enger zusammenschließen als in der Vergangenheit, um diese Auseinandersetzung gegenüber zunehmend aggressiv auftretenden, autoritären Systemen überhaupt bestehen zu können." Ischinger fügte hinzu: "Außenpolitik ist Zukunftsvorsorge, ist Zukunftssicherung, ist Wohlstandssicherung. Das stärker in die deutsche und natürlich die europäische Debatte zu bringen, das ist das Ziel unseres Reports." Quelle: Inforadio (ots)