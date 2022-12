Frontübersicht des russischen Verteidigungsministeriums

Das russische Militär führt eine Offensive in Richtung Krasny Liman durch. Dabei habe es für sich vorteilhafte Linien und neue Stellungen eingenommen, berichtete das russische Verteidigungsministerium am Dienstag. Bei den Kämpfen an diesem Frontabschnitt seien in den vergangenen 24 Stunden mehr als achtzig ukrainische Soldaten getötet, zwei Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge und zwei Kleinlastwagen durch Artilleriebeschuss und Angriffe der Luftwaffe zerstört worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei Donezk setzten die russischen Streitkräfte ihren erfolgreichen Vorstoß fort. Gegenangriffe der ukrainischen Truppen in den Gegenden um Spornoje, Kurdjumowka und Marjinka in der Donezker Volksrepublik seien vereitelt worden. Im Laufe des Tages seien über sechzig ukrainische Soldaten getötet und fünf gepanzerte Kampffahrzeuge vernichtet worden. Durch ein Präventivfeuer habe die russische Artillerie einen Angriffsversuch der ukrainischen Seite in der Nähe von Kusemowka in der Lugansker Volksrepublik am Frontabschnitt bei Kupjansk vereitelt, so die Behörde. Dabei betrügen die Verluste der ukrainischen Truppen bis zu fünfundsechzig ukrainische Soldaten, zwei Schützenpanzer und einen Pickup. Die ukrainische Armee versuchte in Richtung Süd-Donezk in der Gegend bei Wladimirowka in der Donezker Volksrepublik und Nowodowarowka im Gebiet Saporoschje verlorenen Boden zurückzugewinnen, blieb jedoch erfolglos. Kiews Truppen sollen dabei über dreißig Soldaten, zwei Schützenpanzer und drei Fahrzeuge eingebüßt haben." Quelle: RT DE