CNN: Harris wählt Tim Walz als Vizekandidaten

Nach ihrer Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten hat Kamala Harris offenbar Tim Walz als ihren "Running Mate" ausgewählt. Das berichtet der Sender CNN am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Die offizielle Bekanntgabe ist weiterhin für den frühen Abend (Ortszeit) geplant.

Der Gouverneur von Minnesota konnte sich demnach gegen Josh Shapiro durchsetzen. Der 60-jährige Walz gilt als volksnah und gehörte von 2007 bis 2019 dem US-Repräsentantenhaus an.



Bereits am Dienstagabend (Ortszeit) ist ein erster gemeinsamer Auftritt bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania geplant. Anschließend will das Spitzen Duo der Demokraten eine Wahlkampftour durch die besonders umkämpften US-Bundesstaaten Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Arizona und Nevada machen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur