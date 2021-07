Erneute israelische Luftattacke gegen Stellungen der Hamas im Gazastreifen

Die israelischen Luftstreitkräfte haben laut eigenen Angaben Stellungen der Hamas im Gazastreifen attackiert. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Gestern Abend haben die Kampfflugzeuge ein Objekt zur Herstellung von Waffen der Hamas-Terroristen attackiert“, so die israelische Armee in ihrem Twitter-Account. Ferner wurde präzisiert:

„Die attackierten Komponenten wurden von der Hamas für die Forschung und Entwicklung von Waffen genutzt.“

Der Angriff erfolgte demnach als Antwort auf Brandballons, die aus Gaza in Richtung Israel geschickt wurden.



Mitte Juni war eine ähnliche Attacke seitens der israelischen Armee gemeldet worden. Damals hieß es, dass die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) ihre Bereitschaft für diverse Szenarien erhöht hätten und die Angriffe gegen Hamas-Terrorziele in Gaza fortsetzen würden.

Die Situation an der Grenze zwischen Israel und dem palästinensischen Gazastreifen hatte sich am Abend des 10. Mai zugespitzt. Israel macht die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas für alle Angriffe aus der Region verantwortlich. In Israel sollen mindestens 13 Menschen getötet und weitere 50 schwer verletzt worden sein. Tel Aviv unternahm Hunderte Gegenangriffe. Die Zahl der Opfer auf der palästinensischen Seite beträgt mehr als 250. "

Quelle: SNA News (Deutschland)