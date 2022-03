Ukrainisches Verteidigungsministerium bestätigt Tod des Mitglieds der ersten Kiewer Delegation bei Gesprächen mit Russland

Das Verteidigungsministerium der Ukraine hat den Tod des Vertreters der ukrainischen Delegation bei der ersten Verhandlungsrunde mit Russland, Denis Kirejew, bestätigt. Am Samstag veröffentlichte der ukrainische Militärnachrichtendienst GUR einen Bericht über die eigenen Verluste infolge eines Sondereinsatzes, in dem unter anderem Kirejews Name aufgelistet war. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zunächst hatte der Abgeordnete der Werchowna Rada Aleksandr Dubinskij über Kirejews Tod berichtet. Demnach soll er vom ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) während seiner Festnahme getötet worden sein. Laut Dubinskij habe man Kirejew des Staatsverrats verdächtigt." Quelle: RT DE