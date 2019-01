AfD setzt sich für die Freilassung des in Venezuela inhaftierten Journalisten Billy Six ein

Der AfD-Bundestagsabgeordnete und außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Paul Hampel, fordert Außenminister Heiko Maas auf, sich für den seit 17. November 2018 in Venezuela inhaftierten deutschen Journalisten Billy Six einzusetzen: „Ich gehe davon aus, dass Sie sich genauso wie im Falle des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel jetzt für die baldige Freilassung des in Venezuela festgehaltenen deutschen Journalisten Billy Six einsetzen. Ich erwarte von allen Verantwortlichen: Freiheit für Billy Six in Form einer schnellen und humanitären Lösung!“

„Die diffusen Anschuldigungen gegen Billy Six reichen von angeblicher Spionage, illegalem Eindringen in eine Sicherheitszone bis hin zu Devisenvergehen. Nach den mir vorliegenden Informationen scheint man jedoch nichts Konkretes gegen ihn nicht der Hand zu haben. Diese Vorwürfe erscheinen mir auch auf Grund meiner journalistischen Erfahrungen mehr als fadenscheinig. Wenn jetzt über Billy Six in einigen deutschen Medien, so etwa im ‚Spiegel’, immer wieder – mit dem politisch-korrekten Zeigefinger – hervorgehoben wird, dass er für die rechtskonservative Wochenzeitung ‚Junge Freiheit’ schreibt, darf das bei der Beurteilung des Falles keine Rolle spielen. Denn: Wenn die politische Gesinnung eines Journalisten Grundlage für mögliche oder nicht mögliche Hilfsaktivitäten ins Feld geführt wird, dann wäre das unserem gesellschaftlichen Konsens mehr als abträglich. Das darf nicht sein!“ Hampel hatte sich mit Bekanntwerden der Verhaftung von Billy Six über diverse Kanäle für dessen Freilassung eingesetzt und dies u.a. auch in einem Briefappell an Außenminister Heiko Maas und einem Treffen mit dem Botschafter von Venezuela in Berlin zum Ausdruck gebracht. Parallel dazu hält Hampel über journalistische Fäden zur politischen Führung in Venezuela Kontakt, um eine schnelle Freilassung des Inhaftierten zu erreichen. Hampel, der früher als ARD-Auslandskorrespondent tätig war, hatte in der Vergangenheit immer wieder dazu beigetragen, dass Entführungsfälle ein gutes Ende nahmen, wie beispielsweise in Afghanistan. Quelle: AfD Deutschland



Anzeige: