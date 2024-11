Somalia will Zehntausende Flüchtlinge zurücknehmen

Somalia will Zehntausende Asylbewerber aus Deutschland zurücknehmen. "Ich nehme jeden Flüchtling aus Somalia zurück, der hier bei Ihnen in Deutschland keine Aufenthaltsgenehmigung hat oder der sich hier nicht integriert hat", sagte Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud der "Bild".

Aktuell leben in Deutschland mehr als 60.000 Somalier, die meisten sind Asylbewerber. "Unser Land ist sicherer geworden, wir sind nicht mehr das reine Bürgerkriegsland", sagte Sheikh Mohamud. Man habe zudem die Terrormiliz IS zurückgedrängt.



"Wir sind nicht mehr das Land von 'Black Hawk down'" - gemeint der Film (2001) über die Schlacht von Mogadischu vor 31 Jahren. "Dieser Film, die Terror-Anschläge und die Bilder von unseren Fischern, die zu Piraten wurden, haben das Bild von unserem Land im Ausland geprägt. Aber das liegt hinter uns", sagte der Präsident der "Bild".

Quelle: dts Nachrichtenagentur