Die versehentlich durchgesickerte Wahrheit über die ukrainischen Verluste während der russischen Sonderoperation habe die festgefahrene Position der USA gegenüber Russland offengelegt, schreibt der Kolumnist der Zeitung Asia Times, Stephen Bryen. Der Autor warnte: "Wenn Präsident Joe Biden seinen Kurs nicht ändert, wird er mit einer nationalen Sicherheitskrise konfrontiert, die das Ende seiner gesamten Präsidentschaft bedeuten wird." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er betonte, dass es der Ukraine an militärischem Personal fehlt, dass sie durch die Angriffe auf die Infrastruktur große Verluste erlitten habe und dass Millionen von Bürgern aus dem Land geflohen seien. Bryen nannte Zahlen, die die Getöteten der ukrainischen Streitkräfte auf insgesamt rund 198.000 Personen beziffern, und fügte hinzu, dass Präsident Wladimir Selenskij wegen dieser Verluste in eine schwere Krise geraten sei. Unterdessen gehen die Reserven der Ukraine allmählich zur Neige. Der Kolumnist fuhr fort:

"Die Europäer haben deutlich gemacht, dass ihre Ressourcen auf ein kritisches Niveau gesunken sind und weitere Lieferungen an die Ukraine möglicherweise nicht mehr möglich sind."

Bryen glaubt, dass sich die Ukraine nicht auf die Vereinigten Staaten verlassen sollte. Sie hätten nicht einmal 155-mm-Geschosse, geschweige denn Hightech-Waffen. Er sei sicher, dass sich die Schlinge um die Ukraine bereits enger ziehe: Selenskij werde bald nicht mehr in der Lage sein, die Waffenarsenale aufzufüllen oder die menschlichen Verluste zu kompensieren. Darüber hinaus sollte man sich auf eine Massenflucht aus dem Land vorbereiten.

Während Biden noch davon profitiere, dass er an der Seite der Ukrainer zeige, dass er "für die richtige Sache kämpft", müsse der US-Präsident angesichts der Finanzkrise in Europa und der sich verschärfenden Energiekrise das Risiko eines baldigen Scheiterns in Kauf nehmen, was seine Pläne für die Wahl 2024 zunichtemachen könnte. Bryen schloss:

"Um seine Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen und sein Amt zu behalten, ist es für Biden an der Zeit, seinen Kurs in Bezug auf die Ukraine und Sicherheitsfragen zu ändern – und zwar so schnell wie möglich."

Quelle: RT DE