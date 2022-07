Kiew gesteht doch noch Einnahme von Lissitschansk durch russische Truppen

Nach wochenlangen Gefechten zieht sich die ukrainische Armee aus der Stadt Lissitschansk in Lugansk zurück. Dies teilte der Generalstab in Kiew am Sonntagabend mit. Die russischen Truppen hätten eine mehrfache Überlegenheit, hieß es. Eine weitere Verteidigung hätte daher "fatale Folgen". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Mittag hatte Kiew noch erste Berichte aus Moskau über die erfolgreiche Einnahme der Stadt dementiert. Lissitschansk war die letzte größere Bastion der Ukrainer im Gebiet Lugansk. Deren Einnahme gehört zu den von Russland benannten vorrangigen Zielen der Militäroperation in der Ukraine." Quelle: RT DE