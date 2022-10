Stromausfall in Energodar wegen Explosion beim Wärmekraftwerk Saporoschje

Die ukrainischen Streitkräfte sollen das Feuer auf die Stadt Energodar und nahe liegende Siedlungen eröffnet haben. Dies habe zu einer Explosion in der Nähe einer Schaltanlage des Wärmekraftwerkes Saporoschje geführt. Anschließend sei in der Stadt und in umliegenden Gebieten der Strom ausgefallen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies teilte die militärisch-zivile Verwaltung der Stadt am Freitag der russischen Nachrichtenagentur TASS mit. In der Erklärung hieß es: "Während des Beschusses wurde in der Nähe der Schaltanlage des Wärmekraftwerks eine Explosion registriert. In der Folge fiel der Strom in der gesamten Stadt Energodar und den nächstgelegenen Siedlungen aus." Fachkräfte sollen derzeit daran arbeiten, das System an Ersatzleitungen anzuschließen, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Auf einem Video, das die TASS veröffentlichte, ist die Explosion zu sehen." Quelle: RT DE