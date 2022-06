Ausgewandert nach Russland: Jan den Biesen – Buchrestaurator aus Holland

Viele Westeuropäer sind der Überzeugung, dass man in Russland nicht glücklich leben kann. Andere liebäugeln durchaus mit der Idee der Auswanderung in das Riesenreich im Osten. Doch viele fürchten auch die Gefahren, die Hindernisse, sehen zu wenige Möglichkeiten. Wie ist es wirklich? Wir haben Deutsche und Europäer gefragt, die sich für ein Leben in Russland entschieden haben. Für immer oder doch für einige Jahre. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ausgewandert nach Russland – ist es dort wirklich so schlimm, wie unsere Medien berichten? Unterdrückung, Korruption und Diktatur? In acht Städten haben wir insgesamt 30 Interviews geführt. Eins davon mit dem Holländer Jan den Biesen.

Der erfahrene Buchrestaurator und seine russische Ehefrau sind 2021 nach Russland umgesiedelt. Beide sind russisch-orthodox, den Biesen war in seinem früheren Leben Benediktinermönch. In Pereslawl-Salewski nördlich von Moskau bauen sie sich ihre neue Heimat auf. Alte Folianten, die einer Restaurierung bedürfen, gibt es in den Klosterbibliotheken des Landes zuhauf." Quelle: RT DE