Die Streitkräfte der Volksrepublik Donezk unterstützt von den russischen Truppen haben die Stadt Swjatogorsk vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Dies teilte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu bei einem Briefing am Dienstag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Minister meldete:

"Befreit wurde ein großer Teil der Volksrepubliken Donezk und Lugansk am linken Ufer des Sewerski Donez, darunter die Städte Krasny Liman und Swjatogorsk sowie 15 weitere Siedlungen."

Zu den größten befreiten Siedlungen zählte er Studenok, Jarowaja, Kirowsk, Jampol und Drobyschewo.

Schoigu bestätigte auch, dass die Wohngebiete von Sewerodonezk befreit wurden und die alliierten Streitkräfte nun die Kontrolle über das Industriegebiet sowie die nächstgelegenen Siedlungen übernehmen. Der Minister fügte hinzu:

"Es entwickelt sich eine Offensive in Richtung Popasnaja. Insgesamt wurde bis heute 97 Prozent des Territoriums der Volksrepublik Lugansk befreit."

Des Weiteren berichtete Schoigu, dass das Verteidigungsministerium gemeinsam mit der Russischen Eisenbahn 1.200 Kilometer Eisenbahnstrecken wiederhergestellt habe, um den Schienenverkehr zwischen Russland, dem Donbass, der Ukraine und der Krim wieder vollständig aufzunehmen.

Der Verteidigungsminister fasste darüber hinaus die vorläufigen Ergebnisse der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine zusammen und sagte, dass sich in den vergangenen fünf Tagen 126 ukrainischen Kämpfer ergeben hatten. Insgesamt beläuft sich die Zahl der gefangengenommenen ukrainischen Militärs bis heute auf 6.489, so Schoigu."

Quelle: RT DE