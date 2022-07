Russisches Militär zerstört vier HIMARS-Raketenwerfer in zwei Wochen

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat während seines täglichen Presseberichts bekannt gegeben, dass vier der von den USA an die Ukraine gelieferten Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS im Zeitraum zwischen dem 5. und 20. Juli von russischen Streitkräften durch Artillerie- und Luftschläge zerstört worden seien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Konaschenkow sagte: "Zwei Werferanlagen wurden in der Nähe der Ortschaft Malotaranowka liquidiert, ein weiterer HIMARS mit einer Transport- und Lademaschine im Umland von Krasnoarmejsk sowie die vierte Werferanlage – am östlichen Rand von Konstantinowka in der Donezker Volksrepublik."

Quelle: RT DE