"Unsere größte Lieferung bisher": Spanien liefert Ukraine 200 Tonnen militärische Ausrüstung

Spanien liefert der Ukraine weitere Waffen. "Ein Schiff der spanischen Marine, die 'Isabel', hat heute einen spanischen Hafen in Richtung Polen verlassen", erklärte der spanische Regierungschef Pedro Sánchez am Donnerstag bei einem Besuch in Kiew. An Bord würden sich demnach 200 Tonnen "moderne Munition" sowie weiteres Material wie etwa schwere Transportfahrzeuge befinden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das ist unsere größte Lieferung bisher", so Sánchez weiter. Damit habe Spanien die Menge seines bislang gelieferten Materials verdoppelt. Der spanische Ministerpräsident hält sich zur Stunde gemeinsam mit seiner dänischen Amtskollegin Mette Frederiksen zu Gesprächen in Kiew auf. Unter anderem sei auch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij geplant." Quelle: RT DE