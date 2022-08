Vertrag über 1.000 iranische Drohnen abgeschlossen?

Nach einem Bericht des Journalisten Elijah J. Magnier hat Russland tatsächlich einen Vertrag über den Kauf von 1.000 iranischen Drohnen abgeschlossen. Zuvor soll Iran bereits einige Exemplare und einen Simulator für Test- und Ausbildungszwecke geliefert haben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Kauf ist dem Bericht zufolge Teil einer verstärkten strategischen Kooperation zwischen den beiden Ländern, in deren Rahmen unter anderem jüngst ein iranischer Satellit von der russischen Raketenbasis in Kasachstan gestartet wurde. Die ersten iranischen Drohnen sollen bereits in der Ukraine zum Einsatz gekommen sein.

Magnier zitiert eine "gut informierte iranische Quelle" mit der Aussage: "Der Kauf von Drohnen durch eine Supermacht wie Russland ist ein bedeutender Beleg, der die Qualität und Entwicklung der iranischen Industrie bestätigt, der es gelungen ist, hoch entwickelte Drohnen wie die Shahid 129 zu produzieren, die länger als 24 Stunden fliegen kann."

Magnier ist ein Journalist, der seit über 35 Jahren in den Ländern des Nahen Ostens arbeitet und meist sehr verlässliche Informationen liefert."

Quelle: RT DE