Kiewtreue Truppen beschießen Ortschaften im Donbass: Ein Toter, mehrere Verletzte, brennendes Treibstofflager

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des Vertretungsbüros setzten die ukrainischen Streitkräfte 122-mm-Artillerie, Mörser und Grad-Mehrfachraketenwerfer sowie Panzerfäuste und Panzerbüchsen nebst rückstoßfreien Geschützen ein. Sie feuerten insgesamt 131 verschiedene Geschosse ab.



Neun Ortschaften gerieten unter Beschuss, darunter Gorlowka, Jassinowataja und Losowoje sowie drei Bezirke der Stadt Donezk. Zehn Wohngebäude in Donezk, Alexandrowka, Jasnoje und Olenewka sowie drei zivile Infrastruktureinrichtungen wurden beschädigt. Infolge des Beschusses von Donezk durch kiewtreue Truppen wurden sieben Zivilisten verwundet, teilte das Hauptquartier der Territorialen Verteidigung der DVR mit. Außerdem wurde (ebenfalls nach Angabe der Donezker Territorialverteidigung) das Gelände eines Öldepots in Makejewka von den ukrainischen Streitkräften beschossen. Dabei wurde ein Zivilist getötet und zwei verwundet – von diesen wurde einer ins Krankenhaus eingeliefert, während der andere willentlich darauf verzichtete. Vier Fünf-Tonnen-Behälter sind in Brand gesetzt worden: Den Anwohnern wird dringend angeraten, wegen der starken Rauchentwicklung ihre Fenster solange es geht geschlossen zu halten.

Auch Ortschaften in der Volksrepublik Lugansk haben die ukrainischen Streitkräfte beschossen, und zwar in den letzten 24 Stunden siebenmal. Zwei Zivilisten wurden dabei verwundet, so die LVR-Vertretung beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung des Waffenstillstandsregimes.

"Sieben Beschüsse wurden von den ukrainischen Streitkräften in den Ortschaften Perwomaisk und Solotoje-5 registriert."

In Perwomaisk wurden beim Beschuss zwei Frauen verletzt und außerdem drei Wohnhäuser, ein Kindergarten, eine Turnhalle, ein Kino und die Stadtverwaltung beschädigt.

Die ukrainische Armee setzte für den Beschuss Mehrfachraketenwerfer vom Typ BM-21 Grad ein und feuerte 20 Raketengeschosse ab. Weitere 24 Granaten wurden aus 152-mm- und 122-mm-Artilleriegeschützen und 16 Granaten aus großkalibrigen Mörsern abgefeuert."

