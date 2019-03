Ex-Piratin Reda: »Sexismus gehört im Europaparlament zum Alltag«

Nach Auffassung der ehemaligen Piratenpolitikerin Julia Reda sind Frauen im Europaparlament ständig mit Sexismus konfrontiert. "Sexismus gehört dort zum Alltag. Das beginnt damit, dass gerade ältere Kollegen regelmäßig sexistische Äußerungen in Sitzungen tätigen", sagt die EU-Politikerin im Gesprach mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland".

Auch in ihrer ehemaligen Partei komme Sexismus vor. "Die Piratenpartei hat meiner Meinung nach schon immer fehlendes Fingerspitzengefühl für das Thema an den Tag gelegt", erklärt Reda, die aufgrund entsprechender Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Büroleiter Gilles Bordelais kürzlich die Piraten verlassen hat. Als zum ersten Mal eine Sexismusdebatte in der deutschen Piratenpartei aufkam, hätten viele Mitglieder "sehr aggressiv reagiert". Sie sprachen sich beispielsweise dagegen aus, dass es spezielle Diskussionsräume gibt, die nur Frauen offen stehen. "Ich glaube, dass die Piratenpartei nicht genug dafür getan hat, dass es ausgeglichene Geschlechterverhältnisse auf ihren Wahllisten gibt", so Reda, die eine der Wortführerin gegen die EU-Urheberrechtsreform ist.



Quelle: neues deutschland (ots)