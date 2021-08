Australien baut erste „Quarantäne-Lager“ und lässt Tierheimhunde wegen Corona erschießen

In Australien dürften die dortigen Machthaber im Corona-Machtrausch jegliche Hemmungen verloren haben. Es werden die mitunter weltweit härtesten Maßnahmen und Strafen für die Bürger auferlegt, um die angeblich tödliche Pandemie in den Griff zu bekommen. Nun schreckt man auch vor der Errichtung von eigenen Lagern für Corona-Infizierte und der Tötung von Hunden in Tierheimen nicht zurück. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf internationale Presseberichte.