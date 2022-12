Kommandeur der Spezialeinheit Achmat: Fortschritte an der Front in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk

Russische Truppen haben die Initiative an allen Abschnitten der Frontlinie in den Volksrepubliken Lugansk und Donezk vollständig in der Hand und rücken allmählich vor. Das berichtet Apty Alaudinow, Kommandeur der Achmat-Spezialkräfte, am Montag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er wies darauf hin, dass die russischen Truppen jetzt nicht nur in Artjomowsk, sondern auch in Soledar vorrücken, wo sie ebenfalls um jeden Abschnitt der Frontlinie kämpfen müssen. Er erklärte, dass auch am Frontabschnitt bei Kremennaja-Swatowo-Tscherwonopopowka sehr gute Fortschritte gemacht würden." Quelle: RT DE