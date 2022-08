Lawrow über die Ermordung von Darja Dugina: "Ich glaube, dass dies ein barbarisches Verbrechen war"

Der russische Spitzendiplomat bezeichnete die Ermordung der Tochter eines führenden rechtsgerichteten russischen Politikers als "barbarisches Verbrechen, das nicht verziehen werden darf". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der russische Außenminister Sergei Lawrow drückte am Dienstag die Hoffnung aus, dass "die Ermittlungen bald abgeschlossen werden", und sagte, dass es "für die Organisatoren, die Auftraggeber und die Täter keine Gnade geben kann".

Darja Dugina, eine 29-jährige Kommentatorin eines nationalistischen russischen Fernsehsenders, starb, als ein ferngesteuerter Sprengsatz, der in ihrem Geländewagen platziert war, am Samstagabend während einer Fahrt in den Außenbezirken Moskaus explodierte, das Fahrzeug auseinanderriss und sie auf der Stelle tötete, so die Behörden."

Quelle: RT DE