Pawel Durow: Auflagen bei der Freilassung in Paris

Ein Gericht in der französischen Hauptstadt hat am Mittwochabend das Ende der Untersuchungshaft für Pawel Durow, den Gründer und CEO von Telegram, beschlossen. Dies geschah jedoch unter strengen Auflagen. Laut Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft muss Durow eine Kaution in Höhe von fünf Millionen Euro hinterlegen, sich zwei Mal in der Woche bei der Polizei melden und darf Frankreich nicht verlassen. Das gegen ihn laufende Strafverfahren bleibt weiterhin bestehen.

Durow war am vergangenen Samstag am Flughafen Le Bourget festgenommen worden. Er wurde beschuldigt, keine Maßnahmen gegen die Verbreitung von kriminellen Inhalten auf dem Messengerdienst Telegram zu ergreifen, der mehr als 900 Millionen Nutzer zählt. Die im Raum stehenden Vorwürfe umfassen insgesamt sechs Punkte, und im Falle einer Verurteilung könnte Durow zu einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren verurteilt werden, wie aus Justizkreisen verlautete. Die zuständige Staatsanwältin bestätigte, dass Durow mit einem "Verbot, das französische Hoheitsgebiet zu verlassen" belegt wurde. Er werde umgehend auf freien Fuß gesetzt, sobald die Kaution entrichtet ist. Die Öffentlichkeit erhielt jedoch erst mit Verzögerung von rund zwei Stunden Kenntnis über die entscheidende Mitteilung, die im Gerichtshof in Paris erfolgt war. Ein Video der Nachrichtenagentur RIA Nowosti zeigt Durow, wie er das Gericht eigenständig verlässt. Bei dieser Gelegenheit weigerte er sich, Fragen von Reportern zu beantworten, und demonstrierte damit offenbar seine Entschlossenheit, sich nicht weiter zu den Vorwürfen zu äußern. Quelle: ExtremNews